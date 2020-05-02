Ослабление карантина в Черкассах расследуется полицией

Ослабление карантина в Черкассах. Фото: Ракурс

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Ракурс

Ослабление карантина в Черкассах вызвало немало возмущений у руководства Украины и по данному факту было открыто уголовное производство. В настоящее время в Черкассах работают следственно-оперативные группы полиции с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания коронавирусом в рамках данного уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Правоохранителями на основании публикаций в интернете, внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможных неправомерных действиях должностных лиц Черкасского горсовета во время принятия решения об ослаблении карантина в городе.

В сообщении указано, что в Черкасской области созданы мобильные группы полиции по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущению распространения коронавируса.

В пресс-службе прокуратуры уточняют, что разработан план первоочередных следственных действий, а также проводится всестороннее, полное и беспристрастное расследование обстоятельств данного инцидента.

Как ранее писал «Ракурс», министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в Twitter, что реагирование его ведомства на действие местных властей Черкасс относительно преждевременного ослабления карантина будет жестким.