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Ракурс
Послаблення карантину в Черкасах. Фото: Ракурс

Послаблення карантину в Черкасах розслідується поліцією

2 тра 2020, 20:15
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Послаблення карантину в Черкасах викликало чимало обурень у керівництва України і за даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Наразі в Черкасах працюють слідчо-оперативні групи поліції з метою виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання захворювання коронавірусом у рамках даного кримінального провадження.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

Правоохоронцями на підставі публікацій в інтернеті, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливі неправомірні дії посадових осіб Черкаської міськради під час прийняття рішення про послаблення карантину в місті.

У повідомленні зазначено, що в Черкаській області створено мобільні групи поліції по проведенню превентивної роботи серед представників малого і середнього бізнесу та вжиття заходів щодо недопущення поширення коронавірусу.



У прес-службі прокуратури уточнюють, що розроблений план першочергових слідчих дій, а також проводиться всебічне, повне і неупереджене розслідування обставин даного інциденту.

Як раніше писав «Ракурс», міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у Twitter, що реагування його відомства на дію місцевої влади Черкас щодо передчасного послаблення карантину буде жорстким.

Джерело: Ракурс


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