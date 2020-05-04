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Коронавирус в Киеве помогают уничтожить дроны-дезинфекторы: видео
Дезинфекция с воздуха: в Киеве используют дроны для санобработки транспорта (ВИДЕО)https://racurs.ua/n137661-dezinfekciya-s-vozduha-v-kieve-ispolzuut-drony-dlya-sanobrabotki-transporta-video.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве помогают побороть дроны-дезинфекторы. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал мэр Виталий Кличко.
Город использует для дезинфекции беспилотные технологии — дроны. Такую технологию уже протестировал «Киевпастранс». Эта технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания коронавируса, эффективнее покрывает площадь обработки и экономит время, — розровив мэр Киева.
По его словам, для санобработки город использует дроны, которые обычно «работают» на полях — распыляют пестициды.
Каждый дрон распыляет 16 литров вещества. Беспилотник позволяет сохранять дистанцию. Он способен заменить 50 наземных опрыскивателей, — рассказал представитель компании-владельца дронов.
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