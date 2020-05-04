Коронавирус в Киеве помогают уничтожить дроны-дезинфекторы: видео

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Коронавирус в Киеве помогают побороть дроны-дезинфекторы. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал мэр Виталий Кличко.

Город использует для дезинфекции беспилотные технологии — дроны. Такую технологию уже протестировал «Киевпастранс». Эта технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания коронавируса, эффективнее покрывает площадь обработки и экономит время, — розровив мэр Киева.

По его словам, для санобработки город использует дроны, которые обычно «работают» на полях — распыляют пестициды.

Каждый дрон распыляет 16 литров вещества. Беспилотник позволяет сохранять дистанцию. Он способен заменить 50 наземных опрыскивателей, — рассказал представитель компании-владельца дронов.

Украинская компания DroneUA предоставляет беспилотники бесплатно.