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Ракурс
Коронавірус у Києві допомагають знищити дрони-дезінфектори: відео

Дезінфекція з повітря: у Києві до санобробки транспорту залучили дрони (ВІДЕО)

4 тра 2020, 12:51
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Коронавірус у Києві допомагають побороти дрони-дезінфектори. Про це під час онлайн-брифінгу розповів міський голова Віталій Кличко.

Місто використовує для дезінфекції безпілотні технології — дрони. Таку технологію вже протестували на «Київпастрансі». Ця технологія мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння коронавірусу, ефективніше покриває площу обробки та економить час, — розровів мер Києва.

За його словами, для санобробки місто використовує дрони, які зазвичай «працюють» на полях — розпилюють пестициди.



Кожен дрон розпилює 16 літрів речовини. Безпілотник дозволяє зберігати дистанцію. Він здатен замінити 50 наземних оприскувачів, — розповів представник компанії-власника дронів.

Українська компанія DroneUA надає безпілотники безкоштовно.

Джерело: Ракурс


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