Коронавірус у Києві допомагають знищити дрони-дезінфектори: відео

https://racurs.ua/ua/n137661-dezinfekciya-z-povitrya-u-kyievi-do-sanobrobky-transportu-zaluchyly-drony-video.html

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Коронавірус у Києві допомагають побороти дрони-дезінфектори. Про це під час онлайн-брифінгу розповів міський голова Віталій Кличко.

Місто використовує для дезінфекції безпілотні технології — дрони. Таку технологію вже протестували на «Київпастрансі». Ця технологія мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння коронавірусу, ефективніше покриває площу обробки та економить час, — розровів мер Києва.

За його словами, для санобробки місто використовує дрони, які зазвичай «працюють» на полях — розпилюють пестициди.

Кожен дрон розпилює 16 літрів речовини. Безпілотник дозволяє зберігати дистанцію. Він здатен замінити 50 наземних оприскувачів, — розповів представник компанії-власника дронів.

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