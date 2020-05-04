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Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

Кличко пообіцяв доплати медикам та повідомив про десятки нових інфікованих COVID-19 у Києві (ІНФОГРАФІКА)

4 тра 2020, 12:56
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У Києві на 24 особи зросло число інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19.

Саме стільки випадків було зафіксовано минулої доби. Одна людина вчора померла. На сьогодні в столиці вже 1 тис. 535 підтверджених випадків, хвороба забрала життя 27 осіб. Про це 4 травня заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

За минулу добу COVID-19виявилиу 15 жінок віком від 27 до 81 рокута восьмичоловікiв від 19 до 74 роківй17-річного хлопця. До київських лікарень госпіталізували 10 пацієнтів, а інші лікуються на самоізоляції.

Кличко зазначив, що останніми днями зменшується кількість інфікованих, але зростає число тих, кому потрібна госпіталізація. На стаціонарному лікуванні перебувають 215 пацієнтів, серед них четверо дітей.

Печерський і Дарницький райони лідирують за кількістю хворих. Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

  • Печерський +4
  • Шевченківський +1
  • Солом’янський +1
  • Дніпровський +3
  • Святошинський +3
  • Деснянський +4
  • Подільський +1
  • Голосіївський +0
  • Оболонський +2
  • Дарницький +5

Інфографіка: Віталій Кличко

За словами мера столиці, з 1 квітня зарплату лікарям платить не місцева влада, а НСЗУ. Мер наголосив, що Київ знайшов кошти й доплатив лікарям, які не працюють з інфікованими коронавірусом. Лікарі отримали по 4 тис. доплати, а медичні сестри — 3 тис. грн., молодшому персоналу доплатили по 1 тис. грн.

Кличко додав, що медикам восьмої лікарні Києва дійсно не доплатили, оскільки головний лікар не подав інформації про лікування коронавірусних хворих в установі. Мер доручив провести перевірку фактів, озвучених медиками. Також місто знайшло гроші й виділило у березні медикам восьмої лікарні понад 10 млн грн.

Градоначальник зазначив, що раніше медпрацівники щомісяця отримували муніципальну надбавку — 50% окладу. Другий етап медреформи не передбачає цю надбавку, але Кличко запевнив, що у рамках програми «Здоров'я киян» місто видаватиме медикам допомогу: лікарям — 4 тис. грн, медсестрам — 3 тис. грн, молодшому персоналу — 1 тис. грн.

Мер додав, що послаблювати карантин у столиці ще рано і навів приклад столиці Росії.



З приводу ослаблення карантину: подивіться на Москву, там по 6 тис. нових хворих на добу. Давайте разом шукати вихід з карантину — без погроз і кримінальних справ, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, в Україні 4 травня зафіксували вже 12 тис. 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Хвороба забрала життя 303 українців, а за останню добу померли 15 хворих.

Джерело: Ракурс


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