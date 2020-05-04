Ракурсhttps://racurs.ua/
Кличко пообещал доплаты медикам и сообщил о десятках новых инфицированных COVID-19 в Киеве (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n137662-klichko-poobeschal-doplaty-medikam-i-soobschil-o-desyatkah-novyh-inficirovannyh-covid-19-v-kieve.htmlРакурс
В Киеве на 24 человека возросло число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Именно столько случаев зафиксировали за минувшие сутки. Один человек вчера умер. На сегодня в столице уже 1 тыс. 535 подтвержденных случаев, болезнь унесла жизни 27 человек. Об этом 4 мая заявил городской голова Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга.
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года и восьми мужчин от 19 до 74 лет и 17-летнего парня. В киевские больницы госпитализировали 10 пациентов, а другие лечатся на самоизоляции.
Кличко отметил, что в последние дни уменьшается количество инфицированных, но растет число тех, кому нужна госпитализация. На стационарном лечении находятся 215 пациентов, среди них четыре ребенка.
Печерский и Дарницкий районы лидируют по количеству больных. Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский +4
- Шевченковский +1
- Соломенский +1
- Днепровский +3
- Святошинский +3
- Деснянский +4
- Подольский +1
- Голосеевский +0
- Оболонский +2
- Дарницкий +5
По словам мэра столицы, с 1 апреля зарплату врачам платит не местные власти, а НСЗУ. Мэр подчеркнул, что Киев нашел средства и доплатил врачам, которые не работают с инфицированными коронавирусом. Врачи получили по 4 тыс. доплаты, а медицинские сестры — 3 тыс. грн., младшему персоналу доплатили по 1 тыс. грн.
Кличко добавил, что медикам восьмой больницы Киева действительно не доплатили, поскольку главный врач не подал информации о лечение коронавирусных больных в учреждении. Мэр поручил провести проверку фактов, озвученных медиками. Также город нашел деньги и выделил в марте медикам восьмой больницы свыше 10 млн грн.
Градоначальник отметил, что ранее медработники ежемесячно получали муниципальную надбавку — 50% оклада. Второй этап медреформы не предусматривает эту надбавку, но Кличко заверил, что в рамках программы «Здоровье киевлян» город будет выдавать медикам помощь: врачам — 4 тыс. грн, медсестрам — 3 тыс. грн, младшему персоналу — 1 тыс. грн.
Мэр добавил, что ослаблять карантин в столице еще рано и привел пример столицы России.
По поводу ослабления карантина: посмотрите на Москву, там по 6 тыс. новых больных в сутки. Давайте вместе искать выход из карантина — без угроз и уголовных дел, — отметил Кличко.
Напомним, в Украине 4 мая зафиксировали уже 12 тыс. 331 случай коронавирусной болезни COVID-19. Болезнь унесла жизни 303 украинцев, а за последние сутки умерли 15 больных.