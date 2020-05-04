Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137662-klichko-poobeschal-doplaty-medikam-i-soobschil-o-desyatkah-novyh-inficirovannyh-covid-19-v-kieve.html

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В Киеве на 24 человека возросло число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Именно столько случаев зафиксировали за минувшие сутки. Один человек вчера умер. На сегодня в столице уже 1 тыс. 535 подтвержденных случаев, болезнь унесла жизни 27 человек. Об этом 4 мая заявил городской голова Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга.

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года и восьми мужчин от 19 до 74 лет и 17-летнего парня. В киевские больницы госпитализировали 10 пациентов, а другие лечатся на самоизоляции.

Кличко отметил, что в последние дни уменьшается количество инфицированных, но растет число тех, кому нужна госпитализация. На стационарном лечении находятся 215 пациентов, среди них четыре ребенка.

Печерский и Дарницкий районы лидируют по количеству больных. Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Печерский +4

Шевченковский +1

Соломенский +1

Днепровский +3

Святошинский +3

Деснянский +4

Подольский +1

Голосеевский +0

Оболонский +2

Дарницкий +5

По словам мэра столицы, с 1 апреля зарплату врачам платит не местные власти, а НСЗУ. Мэр подчеркнул, что Киев нашел средства и доплатил врачам, которые не работают с инфицированными коронавирусом. Врачи получили по 4 тыс. доплаты, а медицинские сестры — 3 тыс. грн., младшему персоналу доплатили по 1 тыс. грн.

Кличко добавил, что медикам восьмой больницы Киева действительно не доплатили, поскольку главный врач не подал информации о лечение коронавирусных больных в учреждении. Мэр поручил провести проверку фактов, озвученных медиками. Также город нашел деньги и выделил в марте медикам восьмой больницы свыше 10 млн грн.

Градоначальник отметил, что ранее медработники ежемесячно получали муниципальную надбавку — 50% оклада. Второй этап медреформы не предусматривает эту надбавку, но Кличко заверил, что в рамках программы «Здоровье киевлян» город будет выдавать медикам помощь: врачам — 4 тыс. грн, медсестрам — 3 тыс. грн, младшему персоналу — 1 тыс. грн.

Мэр добавил, что ослаблять карантин в столице еще рано и привел пример столицы России.

По поводу ослабления карантина: посмотрите на Москву, там по 6 тыс. новых больных в сутки. Давайте вместе искать выход из карантина — без угроз и уголовных дел, — отметил Кличко.

Напомним, в Украине 4 мая зафиксировали уже 12 тыс. 331 случай коронавирусной болезни COVID-19. Болезнь унесла жизни 303 украинцев, а за последние сутки умерли 15 больных.