Отдых в Украине ожидается с масками, соблюдением дистанции и без бассейнов и хостелов

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Отдых в Украине в 2020 году станет возможным при условии соблюдения новых санитарно-гигиенических норм в сфере туризма. Государственное агентство по развитию туризма Украины нарабатывает совместно с Министерством здравоохранения специальные рекомендации для гостиниц.

Это будут именно рекомендации, а гостиницы смогут сообщит, соответствуют ли они им. Например, «мы не подаем завтраки в формате шведской линии», «у нас весь персонал в масках и проходит температурный скрининг», — рассказала глава Госагентства по туризму Марьяна Олеськив в интервью «Интерфакс-Украина».

По ее словам, речь идет о расстоянии между столиками и количеством человек на квадратный метр в заведениях питания, а также запрете на доступ к пище самим туристам. Кроме этого, необходимо будет обеспечить соблюдение дистанции между людьми на рецепции, установить дезинфекторы.

Также станет новым трендом, когда мы раньше получали в гостиницах тапочки и шампуни, то сейчас туда добавят еще маленький дезинфектор и маску. На время останется правило ходить в масках в общественных местах. Предполагаю, что будут тоже определенные ограничения по бассейнам и СПА, потому что это места быстрого распространения инфекции, — отметила Олеськив.

На пляжах, по ее словам, также будет определенное дистанцирование между людьми. Хостелы в ближайшее время в обычном режиме работать не будут.

Нормы по транспорту сейчас разрабатывает Министерство инфраструктуры. В частности, использование только посадочных мест, масок, дезинфекторов. Если брать авиаиндустрию, то многие говорят, что кресло посередине занято не будет, но тогда вырастет стоимость перевозок, — рассказала глава туристического госагентства.

По ее мнению, температурные скрининги, дезинфекторы и постоянное мытье рук надолго войдет в образ жизни. Чиновница убеждена, что нормам санитарии сейчас начнут уделять больше внимания.