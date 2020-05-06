Відпочинок в Україні очікується з масками, дотриманням дистанції та без басейнів і хостелів

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Відпочинок в Україні у 2020 році стане можливим за умови дотримання нових санітарно-гігієнічних норм в сфері туризму. Державне агентство розвитку туризму України напрацьовує з Міністерством охорони здоров’я спеціальні рекомендації для готелів.

Це будуть саме рекомендації, а вони зможуть казати, що відповідають ним. Наприклад, «ми не подаємо сніданки в форматі шведської лінії», «в нас весь персонал в масках і проходить температурний скринінг», — розповіла очільниця Держагентства з туризму Мар’яна Олеськів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За її словами, йдеться про відстань між столиками і кількістю осіб на квадратний метр у закладах харчування, а також неможливість доступу до їжі туристів. Окрім цього, необхідно буде забезпечити дотримання дистанції між людьми на рецепції, встановити дезінфектори.

Також стане новим трендом, коли ми раніше отримували в готелях тапочки і шампуні, то зараз туди додадуть ще маленький дезінфектор і маску. На певний час залишиться зобов’язання ходити в масках в громадському просторі. Передбачаю, що будуть теж певні обмеження по басейнах і СПА, тому що це місце швидкого розповсюдження інфекції, — зауважила Олеськів.

На пляжах, за її словами, також буде певне дистанціювання між людьми. Хостели найближчим часом у звичному режимі роботи не працюватимуть.

Норми щодо транспорту зараз розробляє Міністерство інфраструктури. Зокрема, використання лише посадкових місць, масок, дезинфікаторів. Якщо брати авіаіндустрію, то багато хто говорить, що крісло посередині зайнято не буде, але тоді зросте вартість перевезень, — розповіла глава туристичного держагентства.

На її думку, температурні скринінги, дезінфектори і постійне миття рук надовго увійде у спосіб життя. Чиновниця переконана, що нормам санітарії зараз приділятиметься більше уваги.