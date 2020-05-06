Контррозвідник СБУ обідав у «Велюрі» з близьким до Коломойського бізнесменом, фото — Bihus.Info

https://racurs.ua/ua/n137809-kontrrozvidnyk-sbu-obidav-u-veluri-z-blyzkym-do-kolomoyskogo-biznesmenom-bihus-info-foto.html

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Скандал з Миколою Тищенко не вичерпався: журналісти продовжують упізнавати людей, які обідали у «Велюрі».

Цього разу вони помітили у формально закритому на карантин ресторані співробітника Служби безпеки України Євгена Ситника. Ситник начебто працює в другому управлінні Головного управління контррозвідувального захисту в економічній сфері СБУ.

Цей структурний орган опікується захистом паливно-енергетичного комплексу України, повідомляє Bihus.Info. Журналісти помічали Ситника двічі.

Спочатку він був у «Велюрі» під час відвідин ресторану народним депутатом Антоном Яценко і близьким до оточення олігарха Ігоря Коломойського бізнесменом Павлом Куфтирєвим.

Після другої ймовірної зустрічі у «Велюрі» Ситник поїхав звідти з Куфтирєвим в одному авто.

Нагадаємо, що народний депутат Яценко часто згадувався у ЗМІ у зв’язку із тендерною мафією, що ґрунтувалася на посередництві в державних закупівлях. Згодом Яценко організував схему заробітку щодо платної оцінки майна за допомогою сайтів-посередників.

Юрист та бізнесмен Куфтирєв, за повідомленнями ЗМІ, пов’язаний з родиною бізнесменів Кіперманів з орбіти олігарха Ігоря Коломойського. Куфтирєва помічали в Ізраїлі на виході з бізнес-центру, у якому був офіс олігарха, а також у столичному центрі «Міленіум», де нині розташовується офіс Коломойського.

Bihus.Info намагається з’ясувати, яку посаду нині має Ситник в СБУ.

Нагадаємо, що у квітні ЗМІ помітили під час карантину відвідувачів біля ресторану «Велюр», який входить до мережі нардепа Миколи Тищенка. Заклад відкривали для нардепів і бізнесменів. Спочатку Тищенко заявив, що питання щодо «Велюру» — це «не до нього», згодом розповів, що у ресторані збирався «штаб» для обговорень розвитку Києва. Поліція, яка навідалася у «Велюр», нікого там не застала.

Скандал дав привід багатьом підприємцям заявити про необхідність відмінити карантинні обмеження, оскільки їх дотримуються в країні не всі.