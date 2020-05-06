Контрразведчик СБУ обедал в «Велюре» с близким к Коломойскому бизнесменом, фото — Bihus.Info

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Скандал с Николаем Тищенко продолжается: журналисты продолжают узнавать людей, которые обедали в его ресторане «Велюр».

На этот раз они заметили в формально закрытом на карантин ресторане сотрудника Службы безопасности Украины Евгения Сытника. Сытник якобы работает во втором управлении Главного управления контрразведывательной защиты в экономической сфере СБУ.

Этот структурный орган занимается защитой топливно-энергетического комплекса Украины, сообщает Bihus.Info. Журналисты замечали Сытника в ресторане дважды.

Сначала он был в «Велюре» во время посещения ресторана народным депутатом Антоном Яценко и близким к окружению олигарха Игоря Коломойского бизнесменом Павлом Куфтыревым.

После второй возможной встречи в «Велюре» Сытник уехал оттуда с Куфтыревым в одном авто.

Напомним, что народный депутат Яценко часто упоминался в СМИ в связи с тендерной мафией, основанной на посредничестве в государственных закупках. Впоследствии Яценко организовал схему заработка за счет платной оценки имущества с помощью сайтов-посредников.

Юрист и бизнесмен Куфтырев, по сообщениям СМИ, связан с семьей бизнесмена Кипермана из орбиты олигарха Коломойского. Куфтырева замечали в Израиле на выходе из бизнес-центра, в котором был офис олигарха, а также в столичном центре «Миллениум», где сейчас располагается офис Коломойского.

Bihus.Info пытается выяснить, какую должность сейчас имеет Сытник в СБУ.

Напомним, что в апреле СМИ заметили во время карантина посетителей возле ресторана «Велюр», который входит в сеть нардепа Николая Тищенко. Заведение открывали для нардепов и бизнесменов. Сначала Тищенко заявил, что вопрос о «Велюре» — это «не к нему», впоследствии рассказал, что в ресторане собирался «штаб» для обсуждений развития Киева. Полиция, которая наведалась в «Велюр», никого там не застала.

Скандал дал повод многим предпринимателям заявить о необходимости отменить карантин, поскольку его придерживаются в стране не все.