Разумков прокомментировал скандалы с Тищенко и «Эпицентром». Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n137937-razumkov-prokommentiroval-skandaly-s-tischenko-i-epicentrom-vspomniv-zakony-morali.html

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Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады Украины, считает, что скандалы, связанные с работой определенных ресторанов и супермаркетов на карантине, надо решать с помощью законов.

Речь идет и о законах государства, и о законах морали. Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».

По его словам, именно законы государства и морали надо использовать для принятия решений в отношении нарушителей карантина. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос об акциях протеста после скандала с «Эпицентром».

Есть законы морали, есть законы государства, думаю, что именно используя эти два понятия, надо принимать решение в любой ситуации — и по отношению к тем или иным магазинам, к тем или иным людям, к тем или иным народным депутатам, — отметил Разумков.





Он также прокомментировал ситуацию с работой ресторана «Велюр», который принадлежит народному депутату Николаю Тищенко. Разумков рассказал, что не общался с коллегой относительно этого скандала, однако отметил, что «за ошибки надо нести ответственность».

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков пригрозил ответственностью гипермаркетам и ресторанам, которые нарушали закон и работали во время карантина. В частности, Аваков упомянул рестораны-нарушители в Киеве — «Виноградный Хутор», «Моншер», «Велюр», «Фабиус». Также правоохранители составили 29 протоколов о нарушениях в «Эпицентре».