Разумков прокоментував скандали з Тищенком і «Епіцентром». Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n137937-razumkov-prokomentuvav-skandaly-z-tyschenkom-i-epicentrom-zgadavshy-zakony-morali.html

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, вважає, що скандали, пов’язані із роботою певних ресторанів та супермаркетів на карантині, треба вирішувати за допомогою законів.

Йдеться і про закони держави, і про закони моралі. Про це він розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, саме закони держави і моралі треба використовувати для прийняття рішень щодо порушників карантинних обмежень. Про це він розповів, відповідаючи на питання про акції протесту після скандалу з «Епіцентром».

Є закони моралі, є закони держави, думаю, що саме використовуючи ці два поняття, треба приймати рішення в будь-якій ситуації — і по відношенню до тих чи інших магазинів, до тих чи інших людей, до тих чи інших народних депутатів, — зазначив Разумков.





Він також прокоментував ситуацію з роботою ресторану «Велюр», який належить народному депутату Миколі Тищенку. Разумков розповів, що не спілкувався з колегою щодо цього скандалу, проте зазначив, що «за помилки треба нести відповідальність».

Нагадаємо, раніше голова МВС Арсен Аваков пригрозив відповідальністю гіпермаркетам і ресторанам, які порушували закон і працювали під час карантину. Зокрема, Аваков згадав ресторани-порушники в Києві — «Виноградний Хутір», «Моншер», «Велюр», «Фабіус». Також правоохоронці склали 29 протоколів щодо порушень в «Епіцентрі».