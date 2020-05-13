В большинстве регионов Украины 14 мая дожди, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 14 мая будет дождевой в большинстве регионов, кроме части южных и восточных областей.

В то же время в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 6−10° выше нуля, днем — 12−15° на севере и части западных областей и до 18−23° на остальной территории.

Погода в Киеве 14 мая будет дождливой днем ​​и ночью. Столбики термометров ночью опустятся до 7−9°, днем — поднимутся до 13−15°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Во Львове в течение следующих суток также ожидается дождь. Ночью температура составит 7−9°, днем — поднимется до 12−14°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе ночью осадков не ожидается, днем — дождь. Ночью градусники покажут 8−10°, днем — 18−20°. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Днепре ночь также пройдет без осадков, днем — дождь. Температура ночью опустится до 5−7°, днем — поднимется до 21−23°. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Харькове ночью синоптики осадков не прогнозируют, днем — будет идти дождь. Температура ночью ожидается 4−6°, днем — 19−21°. Ветер южный, 7−12 м/с.

На Закарпатье днем и ночью ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит 8−10°, днем — 21−23°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 мая будет достаточно спокойной. В течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, в большей части земного шара среднесуточная скорость ветра набирает обороты после примерно 30 лет постепенного замедления.