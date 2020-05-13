У більшості регіонів України 14 травня дощитиме, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n138134-pogoda-v-ukrayini-na-14-travnya-u-bilshosti-regioniv-doschytyme-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 14 травня буде дощовою у більшості регіонів, окрім частини південних та східних областей.

Водночас у більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 6−10° вище нуля, вдень — 12−15° на півночі й частині західних областей та до 18−23° на решті території.

Погода в Києві 14 травня буде дощовою вдень та вночі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 7−9°, вдень — піднімуться до 13−15°. Вітер північний, 7−12 м/с.

У Львові протягом наступної доби також дощитиме. Вночі температура становитиме 7−9°, вдень — підніметься до 12−14°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі вночі опади не очікуються, вдень — дощитиме. Вночі термометри покажуть 8−10°, вдень — 18−20°. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Дніпрі ніч також мине без опадів, вдень — дощ. Температура вночі опуститься до 5−7°, вдень — підніметься до 21−23°. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Харкові вночі синоптики опадів не прогнозують, вдень — дощ. Температура вночі очікується 4−6°, вдень — 19−21°. Вітер південний, 7−12 м/с.

На Закарпатті протягом доби дощитиме. Вночі температура повітря становитиме 8−10°, вдень — 21−23°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 14 травня буде досить спокійним. Протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, у більшій частині земної кулі середньодобова швидкість вітру набирає обертів після приблизно 30 років поступового уповільнення.