Саммит «Восточного партнерства» должен был состояться 18 июня, фото: Universiteit Leiden

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Евросоюз вместо традиционного саммита Восточного партнерства, который должен был состояться 18 июня, готовится провести видеоконференцию.

Сам саммит планируют перенести на более поздний срок. Вероятно, он состоится в начале 2021 года в Брюсселе. Об этом в своем Твиттере сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Он также отметил, что, в отличие от традиционного саммита, на этой видеоконференции Евросоюз будут представлять не лидеры государств-членов, а лидеры институтов ЕС.

Также Йозвяк отметил, что по результатам этой видеоконференции, вероятно, не будет принята традиционная декларация саммита.

Восточное партнерство — это внешнеполитическая инициатива Евросоюза, основанная в 2009 году. Она распространяется на все 27 государств-членов Евросоюза и шесть восточноевропейских соседей ЕС — Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Напомним, в Еврокомиссии сегодня назвали условие выделения Украине транша макрофинансовой помощи на сумму 500 млн евро.