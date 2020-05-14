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Саміт «Східного партнерства» мав відбутися 18 червня, фото: Universiteit Leiden
Євросоюз готує заміну запланованому на червень саміту «Східного партнерства» — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n138207-ievrosouz-gotuie-zaminu-zaplanovanomu-na-cherven-samitu-shidnogo-partnerstva-zmi.htmlРакурс
Євросоюз замість традиційного саміту «Східного партнерства», який мав відбутися 18 червня, готується провести відеоконференцію.
Сам саміт планують перенести на більш пізній термін. Ймовірно, він відбудеться на початку 2021 року в Брюсселі. Про це у своєму Твіттері повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
Він також зазначив, що, на відміну від традиційного саміту, на цій відеоконференції Євросоюз представлятимуть не лідери держав-членів, а лідери інституцій ЄС.
Також Йозвяк зазначив, що за результатами цієї відеоконференції, ймовірно, не буде ухвалена традиційна декларація саміту.
«Східне партнерство» — це зовнішньополітична ініціатива Євросоюзу, започаткована у 2009 році. Вона поширюється на всі 27 держав-членів Євросоюзу та шість східноєвропейських сусідів ЄС — Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.
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