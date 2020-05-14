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Ракурс
Саміт «Східного партнерства» мав відбутися 18 червня, фото: Universiteit Leiden

Євросоюз готує заміну запланованому на червень саміту «Східного партнерства» — ЗМІ

14 тра 2020, 19:22
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Євросоюз замість традиційного саміту «Східного партнерства», який мав відбутися 18 червня, готується провести відеоконференцію.

Сам саміт планують перенести на більш пізній термін. Ймовірно, він відбудеться на початку 2021 року в Брюсселі. Про це у своєму Твіттері повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Він також зазначив, що, на відміну від традиційного саміту, на цій відеоконференції Євросоюз представлятимуть не лідери держав-членів, а лідери інституцій ЄС.

Також Йозвяк зазначив, що за результатами цієї відеоконференції, ймовірно, не буде ухвалена традиційна декларація саміту.



«Східне партнерство» — це зовнішньополітична ініціатива Євросоюзу, започаткована у 2009 році. Вона поширюється на всі 27 держав-членів Євросоюзу та шість східноєвропейських сусідів ЄС — Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

Нагадаємо, у Єврокомісії сьогодні назвали умову виділення Україні траншу макрофінансової допомоги на суму 500 млн євро.

Джерело: Ракурс


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