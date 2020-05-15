В ВСУ за сутки от коронавируса излечилось вдвое больше военных, чем заболело. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n138226-v-vsu-za-sutki-ot-koronavirusa-izlechilos-vdvoe-bolshe-voennyh-chem-zabolelo.html

Ракурс

Коронавирус в Вооруженных силах Украины за последние сутки подтвержден еще у двух военнослужащих. При этом за сутки от COVID-19 излечились четверо военных.

Такие данные опубликовала пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

Факты заражения военных за последние сутки зафиксированы в Харьковской и Ровенской областях. Один военнослужащий госпитализирован в Ровенский военный госпиталь. Военный из Харьковской области проходит амбулаторное лечение дома.

По состоянию на утро 15 мая, в ВСУ болеют коронавирусом 46 военных. Всего за время эпидемии выздоровели 65 человек и зафиксированы два летальных случая.

На изоляции и самоизоляции сейчас находятся 266 военнослужащих. Для 36 военных изоляция заканчивается в течение следующих трех дней.

Напомним, что за предыдущие сутки коронавирусом заразились восемь военнослужащих, двое из которых были госпитализированы. На вчерашний день в ВСУ болели коронавирусом 48 военнослужащих.