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Ракурс
В ВСУ за сутки от коронавируса излечилось вдвое больше военных, чем заболело. Фото: Depo.ua

В ВСУ за сутки от коронавируса излечилось вдвое больше военных, чем заболело

15 мая 2020, 10:52
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Коронавирус в Вооруженных силах Украины за последние сутки подтвержден еще у двух военнослужащих. При этом за сутки от COVID-19 излечились четверо военных.

Такие данные опубликовала пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

Факты заражения военных за последние сутки зафиксированы в Харьковской и Ровенской областях. Один военнослужащий госпитализирован в Ровенский военный госпиталь. Военный из Харьковской области проходит амбулаторное лечение дома.

По состоянию на утро 15 мая, в ВСУ болеют коронавирусом 46 военных. Всего за время эпидемии выздоровели 65 человек и зафиксированы два летальных случая.



На изоляции и самоизоляции сейчас находятся 266 военнослужащих. Для 36 военных изоляция заканчивается в течение следующих трех дней.

Напомним, что за предыдущие сутки коронавирусом заразились восемь военнослужащих, двое из которых были госпитализированы. На вчерашний день в ВСУ болели коронавирусом 48 военнослужащих.

Источник: Ракурс


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