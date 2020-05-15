У ЗСУ за добу від коронавірусу вилікувалося вдвічі більше військових, ніж захворіло. Фото: Depo.ua

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Коронавірус у Збройних силах України за останню добу підтверджено ще у двох військовослужбовців. При цьому за добу від COVID-19 вилікувалися четверо військових.

Такі дані опублікувала прес-служба Командування медичних сил ЗСУ в Facebook.

Факти зараження військових за останню добу зафіксовано в Харківській і Рівненській областях. Одного військовослужбовця госпіталізовано і він перебуває у Рівненському військовому госпіталі. Військовий із Харківської області проходить амбулаторне лікування вдома.

Станом на ранок 15 травня у ЗСУ хворіють на коронавірус 46 військових. Всього за час епідемії одужали 65 осіб та зафіксовано два летальних випадки.

На ізоляції і самоізоляції зараз перебувають 266 військовослужбовців. Для 36 військових ізоляція закінчується протягом наступних трьох днів.

Нагадаємо, що за попередню добу коронавірусом заразилися восьмеро військовослужбовців, двох військових було госпіталізовано. На вчорашній день у ЗСУ хворіли на коронавірус 48 військовослужбовців.