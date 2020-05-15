Новости Украины: у Зеленского не знают о создании совета Ермака для обсуждения резонансных дел

https://racurs.ua/n138227-ofis-zelenskogo-ne-znaet-o-sozdanii-soveta-ermaka-dlya-obsujdeniya-rezonansnyh-ugolovnyh-del.html

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Офис президента Украины Владимира Зеленского и его подразделения не владеют информацией или документами о создании общественного совета для обсуждения наиболее резонансных уголовных производств, о чем 4 мая публично заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

Сообщаем, что информация (документы) о создании специального общественного совета при Офисе президента Украины в причастных структурных подразделениях ОПУ отсутствует, — говорится в ответе Департамента по вопросам обращений граждан офиса Зелинского на запрос «Українських Новин».

Издание отмечает, что глава департамента Анна Килева в ответе на запрос предоставила «расплывчатые и никоим образом не связанные с вопросами формулировки», поскольку значительная часть документа посвящена цитированию базовых пунктов украинского законодательства.

Напомним, 4 мая Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром Atlantic Counsil, публично заявил, что Офис президента работает над созданием общественного совета для обсуждения наиболее резонансных уголовных производств.

В ближайшее время при содействии ОПУ начнет работать общественный совет, который будет состоять из реальных героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, являющихся «совестью нашей нации». Все такие дела, как и в отношении Чорновол, будут… выноситься на обсуждение этого совета, — заявил Ермак.

По словам главы ОПУ, общественный совет будет лишь обсуждать резонансные дела, не подменяя собой функции следствия или суда.