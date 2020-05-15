Новини України: у Зеленського не знають про анонсовану Єрмаком раду з обговорення резонансних справ

https://racurs.ua/ua/n138227-ofis-zelenskogo-ne-znaie-pro-stvorennya-rady-iermaka-dlya-obgovorennya-rezonansnyh-kryminalnyh-sprav.html

Ракурс

Офіс президента України Володимира Зеленського та його підрозділи не володіють інформацією або документами щодо громадської ради для обговорення найбільш резонансних кримінальних проваджень, створення якої 4 травня публічно заявив глава ОПУ Андрій Єрмак.

Повідомляємо, що інформація (документи) стосовно створення спеціальної громадської ради при Офісі президента України у причетних структурних підрозділах ОПУ відсутня, — йдеться у відповіді Департаменту з питань звернень громадян офісу Зеленського на запит «Українських Новин».

Видання зауважує, що очільниця департаменту звернень громадян Ганна Кільова у відповіді на запит надала «розпливчасті та жодним чином не пов’язані з питаннями ЗМІ формулювання», оскільки значна частина документа присвячена цитуванню базових пунктів українського законодавства.

Нагадаємо, 4 травня Андрій Єрмак під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром Atlantic Counsil, публічно заявив, що Офіс президента працює над створенням громадської ради для обговорення найбільш резонансних кримінальних проваджень.

Найближчим часом за сприяння ОПУ почне працювати громадська рада, яка складатиметься з дійсних героїв війни на Донбасі, активістів, авторитетних людей, які є «совістю нашої нації». Всі такі справи, як й стосовно Чорновол, будуть … виноситися на обговорення цієї ради, — заявив Єрмак.

За словами очільника ОПУ, громадська рада лише обговорюватиме резонансні справи, не підміняючи собою функції слідства або суду.