Инфекция COVID 19. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n138242-na-chto-stoit-obratit-vnimanie-bolnym-koronavirusnoy-infekciey-covid-19.html

Ракурс

Людям с диагнозом коронавирусная инфекция COVID 19 стоит обратить внимание на ряд показателей.

Как рассказала в интервью «Ракурсу» пульмонолог, кандидат медицинских наук Марина Корчинская, тем, кто заболел инфекцией COVID-19, нужно считать частоту дыхания. «Самостоятельно человек это сделать не может. Поэтому рядом садится кто-то из близких, больной говорит, а родственник следит. Видно, как человек дышит, есть ли одышка. Если частота дыхания в минуту до 20 — это норма. Более 20 — появилась одышка. Угрожающее состояние — потеря сознания, кровохарканье, нарушение мочеиспускания, высокая температура, которая не сбивается», — пояснила врач.

Также, по ее словам, стоит следить за пульсом. Высокий пульс может свидетельствовать о поражении сердечной мышцы. При лихорадке пульс также повышается, но если есть несоответствие частоты пульса и температуры, то нужно исключать пневмонию, миокардит, перикардит.

Если есть возможность, меряйте давление: насторожить должны высокие или низкие показатели. Если есть снижение давления, скажем, ниже 90/60 — это угрожающий знак.

«Кстати, „профилактически“ антибиотики при коронавирусной инфекции COVID-19 не принимаются. Лишь после признаков бактериальной инфекции, подтвержденных соответствующими лабораторными анализами», — подчеркнула Корчинская.