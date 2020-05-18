Інфекція COVID 19. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n138242-na-scho-varto-zvernuty-uvagu-hvorym-na-koronavirusnu-infekciu-covid-19.html

Ракурс

Людям з діагнозом коронавірусна інфекція COVID 19 варто звернути увагу на низку показників.

Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» пульмонологиня, кандидатка медичних наук Марина Корчинська, тим, хто захворів на інфекцію COVID-19, треба рахувати частоту дихання. «Самостійно людина це зробити не може. Тож поряд сідає хтось із близьких, хворий розмовляє, а родич слідкує. Видно, як людина дихає, чи є задишка. Якщо частота дихання за хвилину до 20 — це норма. Понад 20 — з’явилася задишка. Загрозливий стан — втрата свідомості, кровохаркання, порушення сечовипускання, висока температура, яка не збивається», — пояснила лікарка.

Також, за її словами, варто слідкувати за пульсом. Високий пульс може свідчити про ураження серцевого м’яза. При лихоманці пульс також підвищується, але якщо є невідповідність частоти пульсу та температури, то потрібно виключати пневмонію, міокардит, перикардит.

Якщо є можливість, міряйте тиск: насторожити мають високі або низькі показники. Якщо є зниження тиску, скажімо, нижче за 90/60 — це загрозливий знак.

«До речі, „профілактично“ антибіотики при коронавірусній інфекції COVID-19 не приймаються. Лише після ознак бактеріальної інфекції, що підтверджені відповідними лабораторними аналізами», — наголосила Корчинська.