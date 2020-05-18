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Ракурс
Інфекція COVID 19. Фото: Pixabay

На що варто звернути увагу хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19

18 тра 2020, 18:17
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Людям з діагнозом коронавірусна інфекція COVID 19 варто звернути увагу на низку показників.

Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» пульмонологиня, кандидатка медичних наук Марина Корчинська, тим, хто захворів на інфекцію COVID-19, треба рахувати частоту дихання. «Самостійно людина це зробити не може. Тож поряд сідає хтось із близьких, хворий розмовляє, а родич слідкує. Видно, як людина дихає, чи є задишка. Якщо частота дихання за хвилину до 20 — це норма. Понад 20 — з’явилася задишка. Загрозливий стан — втрата свідомості, кровохаркання, порушення сечовипускання, висока температура, яка не збивається», — пояснила лікарка.

Також, за її словами, варто слідкувати за пульсом. Високий пульс може свідчити про ураження серцевого м’яза. При лихоманці пульс також підвищується, але якщо є невідповідність частоти пульсу та температури, то потрібно виключати пневмонію, міокардит, перикардит.



Якщо є можливість, міряйте тиск: насторожити мають високі або низькі показники. Якщо є зниження тиску, скажімо, нижче за 90/60 — це загрозливий знак.

«До речі, „профілактично“ антибіотики при коронавірусній інфекції COVID-19 не приймаються. Лише після ознак бактеріальної інфекції, що підтверджені відповідними лабораторними аналізами», — наголосила Корчинська.

Джерело: Ракурс


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