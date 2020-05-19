Инфекция COVID 19. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n138251-infekcionnye-otdeleniya-v-ukraine-sokraschat-nelzya-vrach.html

Ракурс

Наиболее профессиональной помощи тяжелым пациентам с коронавирусом COVID-19 можно ожидать в условиях инфекционной реанимации, которые, к счастью, еще существуют в инфекционных больницах.

Об этом в интервью «Ракурсу» рассказала пульмонолог, кандидат медицинских наук Марина Корчинская. «Реформаторы заявляли, что, мол, в мире нигде нет инфекционных стационаров. Правильно, нет, ведь за границей и в обычной больнице есть боксы, куда можно поместить пациентов с инфекционными заболеваниями. В Украине нет. Поэтому пока нет альтернативы, нельзя сокращать инфекционные отделения», — подчеркнула она.

Врач также отметила, что если человек попадает на ИВЛ (искусственную вентиляцию легких), это не всегда заканчивается спасением: «Например, в Германии, где больше возможностей, больше аппаратов ИВЛ, ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), тоже высокая смертность. Те, кто выживает, часто становятся инвалидами. В Германии для этой категории даже есть специальные учреждения, по типу пансионатов для пожилых людей».

«В наших реалиях все хуже, ведь в реанимации нет должного инфекционного контроля, то есть существует высокий риск внутрибольничной инфекции. Также из анализа болезней умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 видим местами несвоевременную интубацию и перевод больного на аппарат ИВЛ», — отметила Корчинская.