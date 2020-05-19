Інфекція COVID 19. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n138251-infekciyni-viddilennya-v-ukrayini-skorochuvaty-ne-mojna-likar.html

Ракурс

Найфаховішої допомоги важким пацієнтам з коронавірусом COVID-19 можна очікувати в умовах інфекційної реанімації, які, на щастя, ще існують в інфекційних лікарнях.

Про це в інтерв'ю «Ракурсу» розповіла пульмонологиня, кандидатка медичних наук Марина Корчинська. «Реформатори заявляли, що, мовляв, у світі ніде немає інфекційних стаціонарів. Правильно, немає, адже за кордоном і у звичайній лікарні є бокси, куди можна помістити пацієнтів з інфекційними захворюваннями. В Україні немає. Тому поки немає альтернативи, не можна скорочувати інфекційні відділення», — наголосила вона.

Лікарка також зазначила, що якщо людина потрапляє на ШВЛ (штучна вентиляція легенів), це не завжди закінчується порятунком: «Наприклад, у Німеччині, де більше можливостей, більше апаратів ШВЛ, ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація), також висока смертність. Ті, хто виживає, часто стають інвалідами. У Німеччині для цієї категорії навіть є спеціальні заклади, по типу пансіонатів для літніх людей».

«У наших реаліях все гірше, адже в реанімаціях немає належного інфекційного контролю, тобто існує високий ризик внутрішньолікарняної інфекції. Також з аналізу хвороб померлих від коронавірусної інфекції COVID-19 бачимо подекуди невчасну інтубацію та переведення хворого на апарат ШВЛ», — зауважила Корчинська.