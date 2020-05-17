В Европарламенте произошла масштабная утечка данных

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В Европарламенте произошла масштабная утечка данных сотрудников.

В интернете в открытом доступе оказались данные о более чем тысячи сотрудников Европарламента. Среди этой информации, в частности, пароли и адреса электронной почты. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на вице-президента Европарламента Марселя Колайя.

Также в этой утечке данных содержится информация об около 15 тыс. учетных записей других сотрудников по делам Евросоюза.

Колайя сообщил, что утечка произошла из системы одной из политсил, однако не стал уточнять, о которой именно идет речь.

В Европейской народной партии (ЕНП) — самой большой политической фракции в Европарламенте изданию впоследствии подтвердили, что в открытый доступ попала их база данных, которая содержит адреса электронной почты и пароли.

Однако в пресс-службе ЕНП отметили, что эта база данных устарела и содержала только информацию относительно людей, которые подписались на старый сайт этой политсилы в 2018 году. Этот сайт больше не используется после того, как ЕНП в январе 2019 года запустила новый.

Даже в случае, если люди, которые подписались на наш сайт в 2018 году, использовали тот же пароль, который у них был в электронной почте в то время, сейчас с ними ничего не может произойти, потому что в парламенте система заставляет вас полностью менять свой пароль каждые три месяца, — отметил пресс-секретарь ЕНП Педро Лопес де Пабло.

Напомним, в интернете недавно появились данные о водительских удостоверений миллионов украинских водителей. В связи с этим инцидентом полиция начала уголовное производство.