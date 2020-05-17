У Європарламенті стався масштабний витік даних

https://racurs.ua/ua/n138307-paroli-ta-poshtovi-adresy-masshtabnyy-vytik-danyh-stavsya-u-ievroparlamenti.html

Ракурс

У Європарламенті стався масштабний витік даних співробітників.

В інтернеті у відкритому доступі опинилися дані щодо понад тисячі співробітників Європарламенту. Серед цієї інформації, зокрема, паролі та адреси електронної пошти. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на віце-президента Європарламенту Марселя Колайя.

Також у цьому витоку даних міститься інформація щодо близько 15 тис. облікових записів інших співробітників у справах Євросоюзу.

Колайя повідомив, що витік стався із системи однієї з політсил, проте не став уточнювати, про яку саме йдеться.

У Європейській народній партії (ЕНП) — найбільшій політичній фракції в Європарламенті виданню згодом підтвердили, що у відкритий доступ потрапила їхня база даних, котра містить адреси електронної пошти та паролі.

Однак у прес-службі ЕНП зазначили, що ця база даних застаріла і містила лише інформацію щодо людей, які підписалися на старий веб-сайт цієї політсили у 2018 році. Цей сайт більше не використовується після того, як ЕНП в січні 2019 року запустила новий.

Навіть у випадку, якщо люди, які підписалися на наш веб-сайт у 2018 році, використовували той самий пароль, який у них був в електронній пошті на той час, зараз з ними нічого не може статися, тому що в парламенті система змушує вас повністю змінювати свій пароль кожні три місяці, — наголосив прес-секретар ЕНП Педро Лопес де Пабло.

Нагадаємо, в інтернеті нещодавно з’явилися дані щодо водійських посвідчень мільйонів українських водіїв. У зв’язку з цим інцидентом поліція розпочала кримінальне провадження.