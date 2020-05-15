Антон Геращенко, фото: Т.Довгань

https://racurs.ua/ua/n138267-pryvatnist-perestala-isnuvaty-pislya-vynaydennya-komp-uternyh-tehnologiy-geraschenko.html

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Антон Геращенко, заступник голови МВС, прокоментував нещодавній скандал щодо опублікування Telegram-каналом UA Baza приватної інформації щодо громадян України, котра перебувала в державних базах даних.

Сервіс «Дія», нещодавно запущений в Україні, на його думку, з цим не пов’язаний через особливості організації його роботи. Про це Геращенко заявив в інтерв’ю виданню «Сегодня».

За його словами, система «Дія» працює за принципом, коли «реєстр звертається кожного разу до реєстру» і в певний момент додаток може звертатися лише до запису певного користувача в реєстрі, а не до всіх записів відразу.

Тому давайте таким чином відділимо мух від котлет, — наголосив заступник міністра.

Геращенко також заявив, що після винайдення комп’ютерних технологій «приватність перестала існувати», оскільки є люди, які з тих чи інших причин прагнуть отримати доступ до відповідних баз даних.

Як приклад, Геращенко згадав американського програміста та системного адміністратора Едварда Сноудена, який, працюючи за контрактом для Агентства національної безпеки США, скопіював тисячі секретних документів. Інформацію про здійснюване спецслужбами прослуховування громадян США він у 2013 році повідомив ЗМІ.

Він опублікував масу даних, в тому числі дипломатичні листування, військову інформацію. Це були найбільш захищені, найбільш секретні бази даних США, — наголосив Геращенко.





Геращенко зазначив, що в Україні бази даних «зливали» ще з початку 2000-х років, зокрема, є чотири кримінальні справи щодо таких випадків у системі МВС. За його словами, 95% оприлюднених нещодавно цим Telegram-каналом даних були за 2005, 2008 і 2012 роки.

Нагадаємо, на початку тижня поліція відкрила кримінальне провадження через витік персональних даних українців, оприлюднених Telegram-каналом UA Baza.