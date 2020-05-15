Антон Геращенко, фото: Т.Довгань

https://racurs.ua/n138267-konfidencialnost-perestala-suschestvovat-posle-izobreteniya-komputernyh-tehnologiy-geraschenko.html

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Антон Геращенко, заместитель главы МВД, прокомментировал недавний скандал вокруг опубликования Telegram-каналом UA Baza частной информации относительно граждан Украины, которая находилась в государственных базах данных.

Сервис «Дія», недавно запущенный в Украине, по его мнению, с этим не связан из-за особенностей организации его работы. Об этом Геращенко заявил в интервью изданию «Сегодня».

По его словам, система «Дія» работает по принципу, когда «реестр обращается каждый раз в реестр» и в определенный момент приложение может обращаться только к записи определенного пользователя в реестре, а не ко всем записям сразу.

Поэтому давайте таким образом отделим мух от котлет, — отметил замминистра.

Геращенко также заявил, что после изобретения компьютерных технологий «приватность перестала существовать», поскольку есть люди, которые по тем или иным причинам стремятся получить доступ к соответствующим базам данных.

В качестве примера, Геращенко вспомнил американского программиста и системного администратора Эварда Сноудена, который, работая по контракту для Агентства национальной безопасности США, скопировал тысячи секретных документов. Информацию об осуществляемом спецслужбами прослушивания граждан США он в 2013 году сообщил СМИ.

Он опубликовал массу данных, в том числе дипломатические переписки, военную информацию. Это самые защищенные, самые секретные базы данных США, — подчеркнул Геращенко.





Геращенко отметил, что в Украине базы данных «сливали» еще с начала 2000-х годов, в частности, есть четыре уголовных дела по таким случаям в системе МВД. По его словам, 95% обнародованных недавно этим Telegram-каналом данных были за 2005, 2008 и 2012 годы.

Напомним, в начале недели полиция открыла уголовное производство из-за утечки персональных данных украинцев, обнародованных Telegram-каналом UA Baza.