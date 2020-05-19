СБУ задержала организатора и участников группировки, которые похищали и пытали людей, фото: СБУ

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В Ровенской и Тернопольской областях из так называемых «центров реабилитации» освободили 145 заключенных.

Организаторов и активных участников группировки, которая под прикрытием лечения различных форм зависимости похищала и незаконно лишала свободы граждан, задержали. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в целом в эту группировку входили 24 жители разных регионов Украины, среди которых были и лица, ранее судимые за совершение тяжких преступлений.

По данным следствия, в течение 2019−2020 годов они принимали «заказы» на принудительное лечение от родственников граждан, страдающих от наркотической, алкогольной и других видов зависимости.

Таких людей злоумышленники похищали и свозили в специальные помещения, оборудованных в шести арендованных домах с нарушением санитарных норм. Там похищенным запрещали свободно передвигаться и заставляли работать на различных строительных объектах. «Нарушители режима» подвергались физическому насилию и пыткам.

Были проведены около 30 обысков в помещениях злоумышленников и местах, где незаконно удерживали людей.

О подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса сообщено 24 лицам, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в 2017 году на Черниговщине разоблачили криминальную группировку, которая пытками и рабским трудом «лечила» более 200 наркоманов и алкоголиков.