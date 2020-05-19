СБУ затримала організатора та учасників угруповання, які викрадали і катували людей, фото: Piqsels

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У Рівненській та Тернопільській областях з так званих «центрів реабілітації» звільнили 145 в’язнів.

Організаторів та активних учасників угруповання, котре під прикриттям лікування різних форм залежності викрадало і незаконно позбавляло волі громадян, затримали. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що загалом до цього угруповання входили 24 мешканці різних регіонів України, серед яких були й особи, раніше засуджені за вчинення тяжких злочинів.

За даними слідства, впродовж 2019−2020 років вони приймали «замовлення» на примусове лікування від родичів громадян, які страждають від наркотичної, алкогольної та інших видів залежності.

Таких людей зловмисники викрадали і звозили до спеціальних приміщень, облаштованих у шести орендованих будинках з порушенням санітарних норм. Там викраденим забороняли вільно пересуватися і примушували працювати на різних будівельних об'єктах. «Порушники режиму» зазнавали фізичного насильства та катувань.

Було проведено близько 30 обшуків у помешканнях зловмисників та місцях, де незаконно утримували людей.

Про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу повідомлено 24 особам, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, у 2017 році на Чернігівщині викрили кримінальне угруповання, котре тортурами та рабською працею «лікувало» понад 200 наркоманів і алкоголіків.