Михаил Добкин, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n138454-sud-nad-dobkinym-v-harkove-snova-ne-sostoyalsya-podgotovitelnoe-zasedanie-perenosyat-s-2018-goda.html

Ракурс

Суд над Михаилом Добкиным — бывшим главой Харьковской ОГА, который должен был состояться 18 мая, перенесли на 30 июня из-за карантина.

Соответствующее решение принял Дзержинский райсуд Харькова, сообщает агентство «Укринформ».

Речь идет о подготовительном заседании по делу о незаконной передаче земли в рамках так называемой «кооперативной схемы», в результате которой с санкции горсовета Харькова в собственность кооперативов бесплатно передавались земельные участки.

В отношении Добкина в этом деле речь идет о 36 земельных участках общей стоимостью более 220 млн грн.

Впервые подготовительное заседание по этому делу должно было состояться в октябре 2018 года, однако неоднократно переносилось.

Так, 2 апреля провести судебное заседание помешал карантин, 5 марта суд не состоялся, так как не пришел бывший главный архитектор Харькова, который, по словам его защиты, находился на стационарном лечении.

5 февраля суд перенесли из-за командировки одного из адвокатов, а 16 декабря 2019 года — поскольку один из адвокатов был в отпуске, а еще один — занят в другом процессе. 4 ноября 2019 года подготовительное заседание по этому делу не состоялось, поскольку Добкин заболел.

Напомним, досудебное расследование по делу в отношении Добкина было завершено еще летом 2018 года.