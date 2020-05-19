Михайло Добкін, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n138454-sud-nad-dobkinym-u-harkovi-znovu-ne-vidbuvsya-pidgotovche-zasidannya-perenosyat-z-2018-roku.html

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Суд над Михайлом Добкіним — колишнім головою Харківської ОДА, котрий мав відбутися 18 травня, перенесли на 30 червня через карантин.

Відповідне рішення ухвалив Дзержинський райсуд Харкова, повідомляє агентство «Укрінформ».

Йдеться про підготовче засідання у справі щодо незаконної передачі землі в межах так званої «кооперативної схеми», в результаті якої із санкції міськради Харкова у власність кооперативів безкоштовно передавалися земельні ділянки.

Щодо Добкіна у цій справі йдеться про 36 земельних ділянок загальною вартістю понад 220 млн грн.

Вперше підготовче засідання у цій справі мало відбутися у жовтні 2018 року, однак неодноразово переносилося.

Так, 2 квітня провести судове засідання завадив карантин, 5 березня суд не відбувся, оскільки не прийшов колишній головний архітектор Харкова, котрий, за словами його захисту, перебував на стаціонарному лікуванні.

5 лютого суд перенесли через відрядження одного з адвокатів, а 16 грудня 2019 року — оскільки один із адвокатів був у відпустці, а ще один — зайнятий в іншому процесі. 4 листопада 2019 року підготовче засідання у цій справі не відбулося, оскільки Добкін захворів.

Нагадаємо, досудове розслідування у справі щодо Добкіна було завершене ще влітку 2018 року.