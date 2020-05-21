Затонувший «Титаник». Фото: needpix.com

https://racurs.ua/n138582-s-zatonuvshego-titanika-podnimut-redkiy-telegrafnyy-apparat.html

Ракурс

С корабля «Титаник», который в апреле 1912 года затонул в северной части Атлантического океана, попытаются поднять телеграфный аппарат Маркони.

Суд в США разрешил провести такую подводную операцию, которую запланировали на лето 2020 года. На поднятии интересного артефакта настаивала компания RMS Titanic и заявляла, что телеграф имеет значительную историческую, образовательную, научную и культурную ценность. Эксперты отмечают, что в ближайшее время аппарат может быть безвозвратно поврежден. Об этом сообщает AP.

При этом Национальное управление океанических и атмосферных исследований США считает, что предполагаемая выгода от вскрытия «Титаника» не стоит потраченных ресурсов. Эксперты отмечают, что такие действия побеспокоят покой умерших на «Титанике».

Однако представители RMS убеждают, что будут действовать очень осторожно, чтобы поднять телеграф. Компания постарается не врезаться в корпус корабля и не причинять судну вреда. Водолазы планируют проникнуть внутрь через иллюминатор в крыше.

Как известно, в результате кораблекрушения «Титаника» погибли свыше 1 тыс. 500 пассажиров, а почти 700 спаслись.

Напомним, в январе США и Великобритания подписали межправительственное соглашение, согласно которому ужесточаются правила доступа к затонувшему «Титанику». Эти страны могут выдавать или, наоборот, отказывать в выдаче лицензий, которые дают доступ к месту катастрофы и позволяют вывоз артефактов.