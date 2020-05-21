Затонулий «Титанік». Фото: needpix.com

https://racurs.ua/ua/n138582-iz-zatonulogo-tytanika-distanut-ridkisnyy-telegrafnyy-aparat.html

Ракурс

З корабля «Титанік», який у квітні 1912 року затонув у північній частині Атлантичного океану, спробують дістати телеграфний апарат Марконі.

Суд у США дозволив провести таку підводну операцію, яку запланували на літо 2020 року. На піднятті цікавого артефакту наполягала компанія RMS Titanic й заявляла, що телеграф має значну історичну, освітню, наукову і культурну цінність. Експерти зауважують, що найближчим часом апарат може бути невідворотно пошкоджений. Про це повідомляє AP.

При цьому Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США вважає, що передбачувана вигода від розтину «Титаніка» не варто витрачених ресурсів. Експерти зауважують, що такі дії потурбують спокій померлих на «Титаніку».

Однак представники RMS переконують, що діятимуть дуже обережно, щоб підняти телеграф. Компанія постарається не врізатися в корпус корабля і не завдавати судну шкоди. Водолази планують проникнути всередину через ілюмінатор у даху.

Як відомо, внаслідок корабельної аварії «Титаніка» загинули понад 1 тис. 500 пасажирів, а майже 700 врятувалися.

Нагадаємо, у січні США і Велика Британія підписали міжурядову угоду, згідно з якою посилюються правила доступу до затонулого «Титаніка». Ці країни можуть видавати або, навпаки, відмовляти у видачі ліцензій, які дають доступ до місця катастрофи і дозволяють вивезення артефактів.