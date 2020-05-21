Завтра День святого Николая Чудотворца. Фото: inlviv.in.ua

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Завтра праздник Николая Чудотворца, христиане празднуют день перенесения мощей святого. В народе он известен, как «летний» Николай или Николай Угодник.

Святой Николай прославил себя любовью к ближним, милосердием к обездоленным и нуждающимся, подавал милостыню нищим. В народе говорят, что он был покровителем мореплавателей. Украинские казаки перед походами всегда молились Богородице и Николаю Угоднику.

Наши предки в день Николая Чудотворца впервые после зимы выводили лошадей на пастбище. Священники после богослужений кропили этих животных святой водой, а всадники верхом ехали на поле. Это делали для того, «чтобы нечистая сила коней не мучила». Также в этот праздничный день стригли овец и сеяли гречку. Так возникли присказки «к Николаю не сей гречку и не стрижи овечку!», «Пришел Николай — коней выпасай!».

Украинцы в этот день пытались умыться утренней росой, потому что она считалась целебной. Также по траве ходили босиком. В День «летнего» Николая влюбленные праздновали свадьбы, поскольку считалось, что святой покровительствует влюбленным.

В этот день разрешается работать по дому, поэтому стоит навести порядок в доме, ибо святой не любит беспорядка.

На праздник Николая нельзя стричься и брать в руки ножницы.

День ангела 22 мая отмечают: Николай, Христофор, Димитрий, Василий, Исайя, Иосиф, Елена, Юлия, Роман и Ян.

Напомним, сегодня в Украине отмечали День вышиванки. Цель праздника — сохранить и популяризировать исконные традиции создания и ношения этнического вышитой украинской одежды.