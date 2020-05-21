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Ракурс
Завтра День святого Миколи Чудотворця. Фото: inlviv.in.ua

Завтра свято «літнього» Миколи Чудотворця: традиції та прикмети (ФОТО)

21 тра 2020, 22:53
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Завтра свято Миколи Чудотворця, християни святкують день перенесення мощів святого. У народі він відомий, як «літній» Микола або Микола Угодник.

Святий Миколай прославив себе любов’ю до ближніх, милосердям до знедолених і нужденних, подавав милостиню жебракам. У народі кажуть, що він був покровителем мореплавців. Українські козаки перед походами завжди молилися Богородиці й Миколаєві Угоднику.

Святий Миколай вважається покровителем мореплавців. Фото: eikonografos

Наші предки в день Миколи Чудотворця вперше після зими виводили коней на пасовисько. Священики після богослужінь кропили цих тварин святою водою, а вершники верхи їхали на поле. Це робили для того, «щоб нечиста сила коней не мучила». Також цього святкового дня стригли овець і сіяли гречку. Так виникли приповідки: «До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки!», «Прийшов Миколай — коней випасай!».

Українці намагалися у цей день вмитися ранкового росою, бо вона вважалася цілющою. Також по траві ходили босоніж. У День «літнього» Миколи закохані робили весілля, оскільки вважалося, що святий протегує закоханим.

На Миколу після зими вперше виводили коней на випас. Фото: kunsht.com.ua

У цей день дозволяється працювати по дому, тож варто навести порядок в оселі, бо святий не любить безладу.

На свято Миколи не можна стригтися і брати в руки ножиці.



День ангела 22 травня відзначають: Микола, Христофор, Димитрій, Василій, Ісайя, Йосип, Олена, Юлія, Роман та Ян.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначали День вишиванки. Мета свята — зберегти і популяризувати споконвічні традиції створення і носіння етнічного вишитого українського одягу.

Джерело: Ракурс


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