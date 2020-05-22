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Ракурс
Пробки в Киеве. Фото: Мета новости

Киев в пятницу утром остановился в масштабных пробках (КАРТА)

22 мая 2020, 09:41
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Пробки в Киеве в последние дни стали обычным явлением. После ослабления карантина на дорогах столицы появилось огромное количество автомобилей и магистральные артерии города сковали масштабные пробки.

Сегодня утром оказались заблокированы Левый берег, центр и Теремки, о чем свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве. Карта Google Maps

Оказалась парализованной пробками Троещина. В сторону станции метро «Почайна» на Северном мосту произошло сразу четыре ДТП, также наблюдаются тянучки на проспекте Шухевича, улице Бальзака и проспекте Маяковского.

Мост Метро пока остается относительно свободным, но на Броварском проспекте, бульваре Перова, на улицах Миропольской и Братиславской машины уже стоят.

Пробки наблюдаются на мосту Патона, проспекте Соборности, улице Энтузиастов, проспекте Гагарина и Дарницкой площади.

Остановились Дарницкий мост, Дарницкое шоссе, Южный мост и проспект Бажана.



Затруднено движение в районе Цирка, в пробках стоит проспект Победы. Тянучки на улицах Жилянской, Борщаговской и Саксаганского.

Как ранее писал «Ракурс», с сегодняшнего дня в Киеве начал работу общественный транспорт. А с 25 мая планируется восстановить работу метро.

Источник: Ракурс


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