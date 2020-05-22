Затори в Києві. Фото: Мета новини

https://racurs.ua/ua/n138589-kyyiv-u-p-yatnycu-vranci-zupynyvsya-u-masshtabnyh-zatorah-karta.html

Ракурс

Затори в Києві останніми днями стали звичайним явищем. Після послаблення карантину на дорогах столиці з’явилася величезна кількість автомобілів і магістральні артерії міста скували масштабні затори.

Сьогодні вранці опинилися заблоковані Лівий берег, центр та Теремки, про що свідчать дані сервісу Google Maps.

Паралізовано заторами Троєщину. У бік станції метро «Почайна» на Північному мосту сталося відразу чотири ДТП, також спостерігаються тягучки на проспекті Шухевича, вулиці Бальзака і проспекті Маяковського.

Міст Метро поки що залишається відносно вільним, але на Броварському проспекті, бульварі Перова, на вулицях Миропольській і Братиславській машини вже стоять.

Пробки спостерігаються на мосту Патона, проспекті Соборності, вулиці Ентузіастів, проспекті Гагаріна і Дарницькій площі.

Зупинилися Дарницький міст, Дарницьке шосе, Південний міст і проспект Бажана.

Ускладнено рух у районі Цирку, у заторах стоїть проспект Перемоги. Тягучки на вулицях Жилянській, Борщагівській і Саксаганського.

Як раніше писав «Ракурс», від сьогодні у Києві почав роботу громадський транспорт. А з 25 травня планується відновити роботу метро.