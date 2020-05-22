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Ракурс
Затори в Києві. Фото: Мета новини

Київ у п’ятницю вранці зупинився у масштабних заторах (КАРТА)

22 тра 2020, 09:41
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Затори в Києві останніми днями стали звичайним явищем. Після послаблення карантину на дорогах столиці з’явилася величезна кількість автомобілів і магістральні артерії міста скували масштабні затори.

Сьогодні вранці опинилися заблоковані Лівий берег, центр та Теремки, про що свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори в Києві. Карта Google Maps

Паралізовано заторами Троєщину. У бік станції метро «Почайна» на Північному мосту сталося відразу чотири ДТП, також спостерігаються тягучки на проспекті Шухевича, вулиці Бальзака і проспекті Маяковського.

Міст Метро поки що залишається відносно вільним, але на Броварському проспекті, бульварі Перова, на вулицях Миропольській і Братиславській машини вже стоять.

Пробки спостерігаються на мосту Патона, проспекті Соборності, вулиці Ентузіастів, проспекті Гагаріна і Дарницькій площі.

Зупинилися Дарницький міст, Дарницьке шосе, Південний міст і проспект Бажана.



Ускладнено рух у районі Цирку, у заторах стоїть проспект Перемоги. Тягучки на вулицях Жилянській, Борщагівській і Саксаганського.

Як раніше писав «Ракурс», від сьогодні у Києві почав роботу громадський транспорт. А з 25 травня планується відновити роботу метро.

Джерело: Ракурс


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