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Ракурс
Порошенко вызвали на допрос. Фото: ТСН

ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос: стала известна причина (ДОКУМЕНТ, ВИДЕО)

22 мая 2020, 10:49
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Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-президента и нардепа от «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

Политика допросят в качестве свидетеля в одном из ряда уголовных производств. Следователи ждут Порошенко в ГБР 26 мая, допрос запланирован на 11.00. В бюро определили необходимость прибытия Порошенко как срочную. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Срочное сообщение о вызове ныне действующего народного депутата Украины, гражданина Петра Порошенко в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля, — отметили в ведомстве.

Сообщается, что бывшего президента допросят в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Копия повестки: ГБР



Напомним, Киевский апелляционный суд вызвал на допрос экс-президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Политиков хотят допросить по делу о государственной измене бывшего главы государства Виктора Януковича.

Источник: Ракурс


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