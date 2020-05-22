ДБР терміново викликало Порошенка на допит: стала відома причина (ДОКУМЕНТ, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n138594-dbr-terminovo-vyklykalo-poroshenka-na-dopyt-stala-vidoma-prychyna-dokument-video.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань викликало на допит екс-президента та нардепа від «Європейської солідарності» Петра Порошенка.
Політика допитають у якості свідка в одному з низки кримінальних проваджень. Слідчі чекають Порошенка в ДБР 26 травня, допит запланований на 11.00. У бюро визначили необхідність прибуття Порошенка як термінову. Про це 22 травня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.
Термінове повідомлення про виклик нині діючого народного депутата України, громадянина Петра Порошенка до Державного бюро розслідувань у якості свідка, — зазначили у відомстві.
Повідомляється, що колишнього президента допитають у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд викликав на допит екс-президента Петра Порошенка і колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Політиків планують допитати у справі про державну зраду колишнього глави держави Віктора Януковича.