Порошенка викликали на допит. Фото: ТСН

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Державне бюро розслідувань викликало на допит екс-президента та нардепа від «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Політика допитають у якості свідка в одному з низки кримінальних проваджень. Слідчі чекають Порошенка в ДБР 26 травня, допит запланований на 11.00. У бюро визначили необхідність прибуття Порошенка як термінову. Про це 22 травня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Термінове повідомлення про виклик нині діючого народного депутата України, громадянина Петра Порошенка до Державного бюро розслідувань у якості свідка, — зазначили у відомстві.

Повідомляється, що колишнього президента допитають у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд викликав на допит екс-президента Петра Порошенка і колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Політиків планують допитати у справі про державну зраду колишнього глави держави Віктора Януковича.