Яценюк в Черновцах. Фото: СтопКор

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Народные депутаты из фракции «Слуга народа» обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой объяснить, почему в делегацию министров, которые 21 мая посетили Черновцы, вошел экс-премьер Арсений Яценюк.

В партии заявляют, что 21 мая глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, глава Минздрава Максим Степанов и министр Кабмина Олег Немчинов вместе с Яценюком посетили Черновицкую область, а экс-премьер принимал участие в пресс-брифинге. Об этом сообщает пресс-служба «Слуги народа».

Слуги народа просят Шмыгаля ответить на ряд вопросов. В частности, их интересует, занимает ли Яценюк официальную должность в каком-либо министерстве. Если нет, то «слуги» просят объяснить, кто дал право Арсению Яценюку выступить на официальном пресс-брифинге.

Также нардепов интересует, на каком основании Яценюк пользовался служебным транспортом и платил ли он за перелет из Киева в Черновцы. Кроме того, слуги народа просят рассказать, какое должностное лицо позволило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом.

Напомним, в Черновцах 21 мая побывали министр здравоохранения Максим Степанов и глава МВД Арсен Аваков. Также в составе делегации находился и экс-премьер Арсений Яценюк.