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Ракурс
Яценюк в Чернівцях. Фото: СтопКор

«Слуги» просять Шмигаля пояснити, чому Яценюк їздив до Чернівців з іншими міністрами

23 тра 2020, 15:07
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Народні депутати з фракції «Слуга народу» звернулися до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням пояснити, чому до делегації міністрів, які 21 травня відвідали Чернівці, увійшов екс-прем'єр Арсеній Яценюк.

У партії заявляють, що 21 травня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов і міністр Кабміну Олег Немчінов разом з Яценюком відвідали Чернівецьку область, а екс-прем'єр брав участь у прес-брифінгу. Про це повідомляє прес-служба «Слуги народу».

Слуги народу просять Шмигаля відповісти на низку питань. Зокрема, їх цікавить, чи займає Яценюк офіційну посаду у будь-якому міністерстві. Якщо ні, то «слуги» просять пояснити, хто дав право Арсенію Яценюку виступити на офіційному прес-брифінгу уряду.



Також нардепів цікавить, на якій підставі Яценюк користувався службовим транспортом і чи платив він за переліт із Києва до Чернівців. Окрім того, слуги народу просять розповісти, яка посадова особа дозволила допустити Яценюка до користування службовим авіатранспортом.

Нагадаємо, у Чернівцях 21 травня побували міністр охорони здоров’я Максим Степанов і глава МВС Арсен Аваков. Також у складі делегації перебував і екс-прем'єр Арсеній Яценюк.


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