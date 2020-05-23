Яценюк в Чернівцях. Фото: СтопКор

https://racurs.ua/ua/n138652-slugy-prosyat-shmygalya-poyasnyty-chomu-yacenuk-yizdyv-do-chernivciv-z-inshymy-ministramy.html

Ракурс

Народні депутати з фракції «Слуга народу» звернулися до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням пояснити, чому до делегації міністрів, які 21 травня відвідали Чернівці, увійшов екс-прем'єр Арсеній Яценюк.

У партії заявляють, що 21 травня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов і міністр Кабміну Олег Немчінов разом з Яценюком відвідали Чернівецьку область, а екс-прем'єр брав участь у прес-брифінгу. Про це повідомляє прес-служба «Слуги народу».

Слуги народу просять Шмигаля відповісти на низку питань. Зокрема, їх цікавить, чи займає Яценюк офіційну посаду у будь-якому міністерстві. Якщо ні, то «слуги» просять пояснити, хто дав право Арсенію Яценюку виступити на офіційному прес-брифінгу уряду.

Також нардепів цікавить, на якій підставі Яценюк користувався службовим транспортом і чи платив він за переліт із Києва до Чернівців. Окрім того, слуги народу просять розповісти, яка посадова особа дозволила допустити Яценюка до користування службовим авіатранспортом.

Нагадаємо, у Чернівцях 21 травня побували міністр охорони здоров’я Максим Степанов і глава МВС Арсен Аваков. Також у складі делегації перебував і екс-прем'єр Арсеній Яценюк.