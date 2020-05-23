День славянской письменности и культуры. Фото: УНИАН

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24 мая праздник отмечают все славянские страны. Это День славянской письменности и культуры, который также принято называть Днем святых Кирилла и Мефодия. Братья Кирилл и Мефодий были православными монахами и в IX веке около 862 года создали в греческом монастыре славянскую азбуку.

Новый алфавит был назван «кириллицей» в честь его создателя Кирилла. Помогал монаху создавать алфавит его брат Мефодий.

Кирилл создал славянскую азбуку на основе греческой, но существенно ее изменил, чтобы передать славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица.

В Украине День славянской письменности входит в число государственных праздников и установлен Указом президента Украины от 17 сентября 2004 года № 1096/2004. Его празднование проводится ежегодно 24 мая.

Кроме того, 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые Национальные парки, и теперь в этот день празднуется Европейский день парков. В этот праздник на территории парков и вокруг заповедников проводятся экскурсии, лекции и фестивали. Карантинные ограничения не позволят в этом году провести массовые мероприятия в этот день.

Следует напомнить, что 24 мая 1964 года родился лидер рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

Также в этот день только в 1973 году родилась украинская певица Руслана Лыжичко, которая в 2004 году с композицией Wild Dances стала победительницей песенного конкурса «Евровидение».