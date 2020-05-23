День слов'янської писемності і культури. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n138663-zavtra-den-slov-yanskoyi-pysemnosti-i-kultury.html

Ракурс

24 травня свято відзначають усі слов’янські країни. Це День слов’янської писемності і культури, який також прийнято називати Днем святих Кирила і Мефодія. Брати Кирило і Мефодій були православними ченцями і в IX столітті близько 862 року створили у грецькому монастирі слов’янську абетку.

Новий алфавіт був названий «кирилицею» на честь його творця Кирила. Допомагав ченцеві створювати алфавіт його брат Мефодій.

Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, але істотно її змінив, щоб передати слов’янську звукову систему. Було створено дві абетки — глаголиця та кирилиця.

В Україні День слов’янської писемності входить до числа державних свят та визначений Указом президента України від 17 вересня 2004 року № 1096/2004. Його святкування проводиться щорічно 24 травня.

Крім того, 24 травня 1909 року в Європі були створені перші Національні парки, і тепер у цей день святкується Європейський день парків. У це свято на території парків і навколо заповідників проводяться екскурсії, лекції та фестивалі. Карантинні обмеження не дозволять цього року провести масові заходи цього дня.

Слід нагадати, що 24 травня 1964 року народився лідер рок-гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка.

Також у цей день тільки 1973 року народилася українська співачка Руслана Лижичко, яка в 2004 році з композицією Wild Dances стала переможницею пісенного конкурсу «Євробачення».