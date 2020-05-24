Пандемия коронавируса. Фото: Piero Cruciatti / AFP / Scanpix / LETA

https://racurs.ua/n138671-uchenye-vyyasnili-glavnuu-prichinu-vysokoy-smertnosti-mujchin-ot-covid-19.html

Ракурс

Ученые выявили биологическую причину высокой смертности мужчин от китайского коронавируса.

Этой причиной может быть тестостерон. Специалисты по раку предстательной железы заявляют, что основной мужской половой гормон может способствовать попаданию вируса в клетки организма. Вероятно, что именно поэтому мужчины в два раза чаще умирают от коронавируса за женщин. Такое заявление сделала группа ученых из разных стран. Об этом сообщает Daily Mail.

Медики из Италии заявляют, что пациенты с раком предстательной железы, какие принимают сильные лекарства, которые снижают уровень тестостерона, в четыре раза реже умирают от COVID-19.

Специалисты Калифорнийского университета заявляют, что инфицированных пациентов могут начать лечить медпрепаратами, которые влияют на уровень гормона. Врачи также заявляют, что такие лекарства имеют очень сильные побочные эффекты для организма мужчин.

Напомним, американские ученые объяснили, почему курильщики более склонны к заражению коронавирусной инфекцией COVID-19. Оказалось, что в легких курильщиков происходит повышенная экспрессия белка ACE2, который коронавирус использует для проникновения в здоровые клетки.