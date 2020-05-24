Пандемія коронавірусу. Фото: Piero Cruciatti / AFP / Scanpix / LETA

https://racurs.ua/ua/n138671-vcheni-z-yasuvaly-golovnu-prychynu-vysokoyi-smertnosti-cholovikiv-vid-covid-19.html

Ракурс

Науковці виявили біологічну причину високої смертності чоловіків від китайського коронавірусу.

Цією причиною може бути тестостерон. Фахівці з раку передміхурової залози заявляють, що основний чоловічий статевий гормон може сприяти попаданню вірусу в клітини організму. Ймовірно, що саме тому чоловіки вдвічі частіше помирають від коронавірусу за жінок. Таку заяву зробила група вчених із різних країн. Про це повідомляє Daily Mail.

Медики з Італії заявляють, що пацієнти з раком передміхурової залози, які приймають сильні ліки, які знижують рівень тестостерону, в чотири рази рідше помирають від COVID-19.

Фахівці Каліфорнійського університету заявляють, що інфікованих пацієнтів можуть почати лікувати медпрепаратами, які впливають на рівень гормону. Лікарі також заявляють, що такі ліки мають дуже сильні побічні ефекти для організму чоловіків.

Нагадаємо, американські науковці пояснили, чому курці більш схильні до зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Виявилося, що в легенях курців відбувається підвищена експресія білка ACE2, який коронавірус використовує для проникнення в здорові клітини.