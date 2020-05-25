Новости Закарпатья: сельский голова после "импичмента" еще год начислял себе зарплату и премии

https://racurs.ua/n138749-impichment-ne-ostanovil-selskogo-golovu-na-zakarpate-on-esche-god-nachislyal-sebe-zarplatu.html

Ракурс

На Закарпатье произошел курьез — сельскому голове из Виноградовского района в общине выразили недоверие, но он и в дальнейшем еще почти год продолжал начислять себе заработную плату и премию.

Прокурор в Виноградовском районе согласовал подозрение уже бывшему сельскому председателю, сообщили в пресс-службе ведомства.

Селяне в феврале 2019 года прекратили полномочия старосты. Но тот присвоил властные полномочия и вынес распоряжение о приостановлении действия решения сельского совета, которым его же лишили полномочий. К тому же экс-голова не отдавал печать.

С февраля 2019 года по декабрь 2019 года он насчитал себе почти 70 тыс. грн заработной платы и 45 тыс. грн премии. Вместе с отпускными и материальной помощью на оздоровление сельский голова в отставке получил в течение года более 180 тыс. грн. Все документы он ежемесячно скреплял своей подписью и заверял печатью.

«Финансовый рай» прекратился с начала 2020 года, поскольку в селе не приняли бюджет населенного пункта.

Действия экс-главы квалифицировали по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица), ч. 1 ст. 357 (присвоение печатей, совершенное из корыстных побуждений), ч.ч. 1,2 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно), ч.ч. 1,3 ст. 358 (подделка официального документа, совершенная повторно) УК Украины.