«Імпічмент» не зупинив сільського голову на Закарпатті, він ще рік нараховував собі зарплату і премії

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На Закарпатті стався курйоз — сільському голові з Виноградівського району в громаді висловили недовіру, але він і надалі ще майже рік продовжував нараховувати собі заробітну плату і премію.

Прокурор у Виноградівському районі погодив підозру уже колишньому сільському голові, повідомили у прес-службі відомства.

Селяни у лютому 2019 року припинили повноваження війта. Але той присвоїв владні повноваження і виніс розпорядження про зупинення дії рішення сільської ради, яким його ж позбавили повноважень. До того ж екс-голова не віддавав печатку.

З лютого 2019 року по грудень 2019 року він нарахував собі майже 70 тис. грн заробітної плати і 45 тис. грн премії. Разом із відпускними та матеріальною допомогою на оздоровлення сільський голова у відставці отримав впродовж року понад 180 тис. грн. Усі документи він щомісячно скріплював своїм підписом і завіряв печаткою.

«Фінансовий рай» припинився від початку 2020 року, оскільки в селі не ухвалили бюджет населеного пункту.

Дії екс-голови кваліфікували за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи), ч. 1 ст. 357 (привласнення печаток, вчинене з корисливих мотивів), ч.ч. 1,2 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинено повторно), ч.ч. 1,3 ст. 358 (підроблення іншого офіційного документа, вчинене повторно) КК України.