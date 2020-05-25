26 мая праздник: день святой Гликерии и годовщина начала обороны Донецкого аэропорта, фото — Политека

https://racurs.ua/n138750-zavtra-den-lukeri-komarnicy-i-godovschina-nachala-oborony-doneckogo-aeroporta.html

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Во вторник, 26 мая, верующие чтят память святой Гликерии. В народном календаре эта дата получила название Лукерьи-комарницы.

Поскольку в это время года появляются комары, то народ назвал 26 мая Гликерии-комарницы.

Гликерия прилетела и пришлась к телу, — говорит по этому поводу пословица.

Говорят еще и так: «Много комаров — много ягод».

Именины 26 мая у Юрия, Макара, Сергея, Ефима, Георгия, Александра, Василия, Ирины.

Дата 26 мая вошла в историю несколькими знаковыми событиями.

В 2014 году состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. 26 мая боевики, которых поддерживали российские диверсанты, совершили попытку штурма аэропорта.

Началась легендарная битва за Донецкий аэропорт, оборона которого продолжалась 242 дня. Первый бой приняли воины 3-го полка спецназначения, позже защитников аэропорта назовут «киборгами».

День рождения 26 мая у актера Богдана Бенюка (1957 год) и Виталия Коротича (1936) — украинского писателя и публициста.

В 1648 году 26 мая 15-тысячная казацкая армия Богдана Хмельницкого разгромила 18-тысячную польскую армию Николая Потоцкого в битве под Корсунем.

В 1924 году в этот день начались регулярные полеты пассажирских самолетов в Украине, а в 1938 году в Вольфсбурге Адольф Гитлер лично заложил первый камень под новостройку первого автозавода «Фольксваген».

В 1953 году в этот день началось Норильское восстание, которое подняли украинцы. Оно стало крупнейшим в истории ГУЛАГа.

26 мая 1995 года сняли границы между Россией и Беларусью.