26 травня свято: день святої Гликерії і річниця початку оборони Донецького аеропорту, фото — Політека

https://racurs.ua/ua/n138750-zavtra-den-glykeriyi-komarnyci-ta-richnycya-pochatku-oborony-doneckogo-aeroporta.html

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У вівторок, 26 травня, віряни вшановують пам’ять святої Гликерії. У народному календарі ця дата отримала назву Лукери-комарниці.

Оскільки у цей час з’являються комарі, то народ назвав 26 травня Гликерією-комарницею.

Гликерія прилетіла й припала до тіла, — говорить з цієї нагоди прислів’я.

Кажуть ще й так: «Багато комарів — багато ягід».

Іменини 26 травня в Юрія, Макара, Сергія, Юхима, Георгія, Олександра, Василя, Ірини.

Дата 26 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями.

У 2014 році відбувся перший бій за Донецький аеропорт. 26 травня бойовики, яких підтримували російські диверсанти, здійснили спробу штурму летовища. Розпочалася легендарна битва за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні. Перший бій прийняли воїни 3-го полку спецпризначення, пізніше захисників аеропорту назвуть «кіборгами».

День народження 26 травня в актора Богдана Бенюка (1957 рік) та Віталія Коротича (1936) — українського письменника і публіциста.

У 1648 році 26 травня 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.

У 1924 році цього дня розпочалися регулярні польоти пасажирських літаків в Україні, а у 1938 році у Вольфсбургі Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого автозаводу «Фольксваген».

У 1953 році цього дня почалося Норильське повстання, яке підняли українці. Воно стало найбільшим в історії ГУЛАГу.

26 травня 1995 року зняли кордони між Росією й Білоруссю.